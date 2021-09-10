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Водители двух автомобилей пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове

Водители двух автомобилей пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №108б. Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Шкода Октавия» под управлением водителя 1992 года рождения, который ехал по главной дороге.

Пострадавших не госпитализировали. В ведомстве добавили, оба водителя были трезвы.

Кроме того, появились фотографии с места ДТП на улице Советской, 23. Вчера, 9 сентября, около 9.30 водитель автомашины «Дэу» наехал на пожилую женщину, которая переходила переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали и диагностировали у нее ушиб левого коленного сустава.