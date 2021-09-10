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Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Локнянском районе

Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Локнянском районе. Дорожная авария произошла утром 10 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2107 под управлением женщины совершал разворот, но не предоставил право приоритетного проезда автомашине ВАЗ-2110, за рулем которой находился мужчина. Последний двигался в прямом направлении по маршруту Подберезье - Локня.

В результате ДТП погиб пассажир ВАЗа-2107. Еще пять человек госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Уточняются обстоятельства случившегося, проводится проверка.