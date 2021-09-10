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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Локнянском районе

Появились фотографии с места ДТП в Локнянском районе, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

Как ранее сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, дорожная авария произошла утром 10 сентября. Пять человек госпитализированы и один погиб.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2107 под управлением женщины совершал разворот, но не предоставил право приоритетного проезда автомашине ВАЗ-2110, за рулем которой находился мужчина. Последний двигался в прямом направлении по маршруту Подберезье - Локня.