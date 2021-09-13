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У кладбища в Великих Луках насмерть сбили пьяного мужчину

Мужчина погиб в ДТП в Великих Луках вечером 13 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гагарина, 156 на выезде из города в районе кладбища «Божно». Мужчина 1994 года рождения выезжал из города на автомобиле «Фольксваген» и сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. После этого автомобиль столкнулся с транспортным средством марки «Тойота», которым управляла женщина 1988 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается. По сообщениям очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. «Очевидцы говорят, что сначала он сидел на бордюре, потом пополз по дороге, его пытались остановить, но выехала машина», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, оба водителя были трезвы. В ДТП оба пострадали и были госпитализированы. У женщины предположительно перелом ноги. Кроме того, пострадал малолетний ребенок, который находился в автомобиле «Тойота». Его также госпитализировали.

На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГИБДД.