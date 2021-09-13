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Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП у кладбища в Великих Луках

Появились фотографии с места ДТП в Великих Луках, в результате которого погиб пешеход. Кадры Псковской Ленте Новостей предоставили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 13 сентября в 20.28 у дома №156 по проспекту Гагарина. 24-летний водитель автомобиля сбил 34-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. После этого автомашина вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой Аурис», за рулем которой была 33-летняя женщина.

Напомним, в результате ДТП пострадали оба воителя, а пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также ранее сообщалось, что мужчина, переходивший дорогу, мог быть пьян.