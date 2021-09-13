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Петербуржец на «БМВ» устроил массовое ДТП под Псковом. ФОТО

ДТП с участием пяти автомашин произошло на федеральной трассе Р-23 Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по Псковскому району, дорожная авария произошла 14 сентября в 13.55 на 280-м километре автодороги.

По предварительной информации, мужчина 1990 года рождения, житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем «БМВ», имеющий признаки опьянения, не обеспечил безопасную дистанцию и «догнал» впереди идущую легковую автомашину «Лада Приора» под управлением женщины 1958 года рождения. «Приора» после удара вылетела в кювет и опрокинулась.

После столкновения «БМВ» выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Вольво» (за рулем был мужчина 1997 года) и легковую автомашину «Ауди А6» (за рулем находился мужчина 1986 года рождения).

«"БМВ" врезался в дорожное ограждение, съехал в кювет. Пятого участника ДТП зацепило отлетевшим осколком металлического ограждения. Металлический элемент отлетел в "Ладу Калину" под управлением мужчины 1999 года рождения. У автомашины пробито лобовое стекло», - рассказали в ОГИБДД.

Сообщается, что пострадавших нет.

С водителем «БМВ» работают сотрудники полиции. Известно, что он ехал со стороны Санкт-Петербурга в Псков. Автомобилист отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь.