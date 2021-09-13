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В Пскове «КИА» отбросило на дерево после столкновения с «Фольксвагеном»

В Пскове автомашину после столкновения отбросило на дерево. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 14 сентября около 16.45 на улице Советской у дома 71/31.

Фото: Михаил Семенов, группа «Жесть по-псковски» В Контакте

По предварительной информации, произошло столкновение двух транспортных средств – автомашины «Фольксваген Гольф» под управлением мужчины 1990 года рождения и КИА под управлением мужчины 2000 года. После столкновения КИА отбросило на дерево.

Пострадавших нет. ДТП оформляется как происшествие с техническими повреждениями. Все обстоятельства происшествия уточняются.