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Бежаницкий суд обязал учинившего ДТП мужчину вернуть деньги страховой компании

Бежаницкий районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ПАО СК «Росгосстрах» к местному жителю о возмещении ущерба в порядке регресса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге по вине жителя Бежаницкого района произошло ДТП. В результате столкновения автомобилю потерпевшей стороны были причинены механические повреждения. Автомобиль ответчика был застрахован в ПАО СК «Росгосстрах», поэтому компания выплатила ему страховое возмещение в размере 73 761 рубль 63 копейки.

При этом на момент ДТП житель Бежаницкого района не был включен в число водителей, допущенных к управлению автомобилем, на котором он попал в дорожно-транспортное происшествие. «У истца возникло право предъявления к нему регрессного требования, как к лицу, причинившему вред, в размере произведенной страховой выплаты. Кроме того, истец просил взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения решения суда», - отметили в пресс-службе судов.

Жителя Бежаницкого района признали виновным в управлении транспортным средством с нарушением условий, предусмотренных страховым полисом. Кроме того, в материале проверки по факту ДТП имеются сведения, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи его осудили в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга 17 марта 2020 года.

Проанализировав представленные материалы, суд удовлетворил исковые требования ПАО СК «Росгосстрах» в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.