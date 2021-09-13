АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Невеле водитель «семерки» сбил велосипедиста

В Невеле водитель «семерки» сбил велосипедиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 15 сентября в 17.05 у дома 122 по улице Урицкого города Невель ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1950 года рождения совершил наезд на велосипедиста 1961 года рождения, двигавшегося в попутном направлении.

Со слов водителя, его ослепило солнце и он не заметил велосипедиста. В результате чего произошло ДТП. Велосипедист получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.