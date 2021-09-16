АвтоМир / Происшествия / ДТП

Суд отклонил апелляцию адвоката виновника резонансного ДТП

Псковский областной суд оставил без изменений приговор Псковского городского суда в отношении участника резонансного ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Напомним, ранее жителя Псковской области осудили за совершение преступлений по части 1 статьи 166 и пунктам «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ на 10,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Смотрите также В Пскове насмерть сбивший велосипедистку на Рижском проспекте водитель получил 10,5 лет колонии

В августе прошлого года осужденный угнал автомобиль своей знакомой, после чего, управляя им в состоянии опьянения, на пешеходном переходе на Рижском проспекте насмерть сбил велосипедистку. Нарушитель скрылся с места ДТП, тут же совершил еще одно столкновение. После этого его задержали сотрудники полиции.

В апелляционной жалобе адвокат и осужденный просили оправдать последнего по эпизоду угона автомобиля, а по эпизоду ДТП со смертельным исходом снизить наказание в связи с его чрезмерной суровостью.

Смотрите также Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео

Прокурор возражал против удовлетворения жалобы. Он привел доказательства правильности квалификации действий виновного и соразмерности наказания содеянному, с чем суд апелляционной инстанции согласился, оставив жалобу защиты без удовлетворения, а приговор Псковского городского суда от 29 июля без изменения.