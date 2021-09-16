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Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове

Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове 16 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.15 у дома №51. Водитель автомобиля «Рено», женщина 1986 года рождения, совершила наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

По предварительной информации, у пешехода перелом голени. Ее доставили в городскую больницу.

В ведомстве добавили, что водитель «Рено» была трезва.