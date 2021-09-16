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Сбитая на Рижском проспекте в Пскове женщина переходила дорогу, не глядя на транспорт

Сбитая на Рижском проспекте в Пскове автомашиной женщина переходила дорогу, не глядя на приближающийся транспорт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, такие объяснения дала сотрудникам полиции совершившая наезд водитель «Рено Сценик».

В объяснении водитель рассказала, что двигалась по Рижскому проспекту в сторону улицы Юбилейной. Неожиданно на проезжую часть вне пешеходного перехода вышла женщина. По словам водителя, пешеход смотрела в другую сторону. Водитель предприняла попытку избежать столкновения и заехала на полосу встречного движения. Однако столкновения избежать не удалось, пешехода зацепили задней дверью.

Уточнен диагноз пострадавшей: закрытый перелом нижней трети голени. Вопрос о наказании будет решаться после выздоровления пешехода. Объяснения у нее пока взять не удалось, известно, что это жительница Пскова.

Напомним, ДТП произошло 16 сентября около 17.15 у дома №51. Водитель автомобиля «Рено Сценик», женщина 1986 года рождения, совершила наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Водитель «Рено» была трезва.