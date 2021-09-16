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Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля в Псковском районе

Четырехлетний ребенок пострадал при наезде автомобиля в Псковском районе 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное средство произошло у дома №3 на улице Центральной в деревне Адворицы в 12.40. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжаю часть из-за препятствия и водитель из Мурманска 1957 года рождения на автомобиле «Рено» не успел среагировать, чтобы вовремя затормозить.

Мальчик получил ушибы и ссадины. Его госпитализировали в детскую областную больницу.