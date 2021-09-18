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В Псковском районе водитель съехал в кювет по пути на работу

ДТП произошло на 6-м километре дороги Псков - Кислово - Палкино в Псковском районе сегодня, 18 сентября, в 7.50. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД по Псковскому району.

Водитель автомобиля «Лада Калина», молодой человек 1994 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомашина опрокинулась. «Водитель ехал на работу. Водитель не очень опытный, только в этом году получил права», - рассказали в ОГИБДД и добавили, что он был трезв. Говоря о причине случившегося, сам автомобилист пояснил, что ему стало плохо.

В результате ДТП он получил перелом голени.