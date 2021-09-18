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«Рено» въехал в автобусную остановку в Пскове после столкновения с другим автомобилем

В Пскове «Рено Логан» въехал в автобусную остановку после столкновения с другим автомобилем той же марки. ДТП произошло около дома №1/2 на площади Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по городу Пскову.

По предварительной информации, за рулем одной из автомашин находился молодой человек 2001 года рождения, второй управлял мужчина 1995 года рождения.

В результате столкновения автомобиль под управлением последнего совершил наезд на разделительный бордюрный камень, наехал на автобусную остановку и въехал в ларек, в котором располагается микрофинансовая организация.

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Сотрудницы организации, люди на автобусной остановке и водители не пострадали. Сотрудники ГИБДД зафиксировали технические повреждения автомобиля.