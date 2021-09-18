АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителя «Опеля» госпитализировали после ДТП в Печорах

Водителя госпитализировали после ДТП в Печорах, пишет газета «Печорская правда».

ДТП произошло сегодня, 18 сентября, в 16:02 на перекрестке улиц Рижской и Кузнечной. Водитель автомобиля «Дэу Нексия», мужчина 1995 года рождения, при выезде на главную дорогу с улицы Кузнечной не пропустил «Опель Вектра».

В результате аварии пострадала водитель «Опеля», женщина 1993 года рождения. Ее госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шеи. Оба водителя на момент аварии были трезвыми.

Автомобили получили технические повреждения.