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«Фиат» врезался в дерево в Псковском районе, пострадал пассажир

Пассажир «Фиата» получил перелом в результате ДТП в Псковском районе 19 сентября. Автомобиль врезался в дерево. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.50 на третьем километре автомобильной дороги Псков — Горнево — Лежнево. Водитель автомобиля «Фиат» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего наехал на дерево.

По предварительной информации, водитель автомобиля скрылся с места ДТП. В транспортном средстве остался пострадавший, владелец автомобиля, мужчина 1986 года рождения. Его доставили в больницу, предварительно пострадавшему диагностировали перелом ноги.

«Пострадавший утверждает, что он был пассажиром, вытаскивали его с пассажирского сиденья. Будем отрабатывать эту версию, искать того, кто сидел за рулем», - рассказали корреспонденту ПЛН в ведомстве.

У пострадавшего возьмут анализ крови на содержание алкоголя. По факту данного ДТП идет проверка.