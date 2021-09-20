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ВАЗ врезался в опору на улице Воровского в Пскове, пострадал водитель. ФОТО

Водитель пострадал в ДТП на улице Воровского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 19 сентября около 18.00 у дома №9 на улице Воровского.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107, мужчина 2000 года, не справился с управлением, совершил наезд на осветительную опору, затем - на препятствие в виде кустарника.

Мужчина госпитализирован в областную больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рваная рана лобной области». Назначено химико-токсикологическое исследование крови.

Водитель в объяснении сотрудникам полиции рассказал, что что-то подпало под колесо, и он не справился с управлением. Проводится проверка по факту происшествия.