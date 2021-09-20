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В Великих Луках женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля

В Великих Луках женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло у дома №54 по улице Щорса 19 сентября в 20.44.

Мужчина 1967 года рождения за рулем автомашины «Рено Дастер» следовал в прямом направлении по улице Щорса и совершил наезд на пешехода.

Водитель скрылся с места ДТП, но в течение часа был обнаружен.

После ДТП женщина оказалась в реанимации. По информации Псковской Ленты Новостей, пострадавшая без сознания, документов при себе нет. Полиция устанавливает ее личность.