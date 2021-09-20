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Полиция просит помочь в расследовании дела о наезде на пенсионера под Псковом

Полиция ищет свидетелей наезда на пенсионера по дороге к СНТ «Мирное» в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, в производстве следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное 7 сентября по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 264 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 4 июля в 11.50 на 1 км указанной автодороги водитель «Вольво ХС90» совершил наезд на пешехода, который двигался по правой обочине во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В связи с расследованием уголовного дела свидетелей и очевидцев произошедшего просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или в кабинет №14 ОМВД России по Псковскому району.

Ранее сообщалось, что в данном происшествии пострадал мужчина 1955 года рождения.