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«Фольксваген» и «Ниссан» столкнулись в Пустошке, пострадали два водителя

Два водителя пострадали в результате столкновения «Фольксвагена» с «Ниссаном» в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области со ссылкой на отдел полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский», ДТП произошло 20 сентября на 470-м км + 680 метров автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель «Фольксвагена», мужчина 1968 года рождения двигался по главной дороге из Пустошки в сторону Пскова. Со второстепенной дороги выехал «Ниссан» под управлением женщины 1979 года рождения.

По предварительной информации, пострадали оба водителя. Мужчина, находившийся в «Фольксвагене», получил закрытый перелом правого бедра без смещения. У женщины - рваная рана левой надбровной дуги. На данный момент оба находятся в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.