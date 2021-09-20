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В Пскове на Юбилейной МАЗ с бетонными кольцами притер легковую автомашину

В Пскове на улице Юбилейной собралась пробка из-за столкновения грузовика с легковой автомашиной. Как сообщили очевидцы, грузовик груженый бетонными кольцами и легковушка поворачивали с Юбилейной направо, в сторону улицы Западной. Произошло боковое столкновение.

Фото с сайта https://pskov.camera/

По информации ГИБДД Пскова, столкновение грузовика МАЗ и «Джили» произошло в 14.40 на Рижском проспекте, 53. Автомашины получили технические повреждения.

На Юбилейной во время оформления дорожной аварии собрался затор при движении от улицы Коммунальной в сторону Рижского проспекта. По состоянию на 17.15 участники освободили проезжую часть.

Все обстоятельства ДТП уточняются, виновник будет установлен в ходе административного расследования.