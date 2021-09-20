Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на гдовской трассе

Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
Авария произошла на участке в Гдовском районе, между деревней Кятицы и поворотом на Островцы.
Фото здесь и далее: поисково-спасательный отряд Гдова
Водитель автомобиля ВАЗ-2110, движущий со стороны Гдова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с встречным УАЗом.
На место происшествия оперативно прибыла команда поисково-спасательного отряда города Гдова. Водитель ВАЗа не мог самостоятельно выбраться из авто, поэтому сотрудникам ПСО пришлось разрезать двери автомобиля с помощью спецтехники и освободить водителя. Ему оказали первую медицинскую помощь.
Предположительно у водителя, молодого человека 2001 года рождения, сломано бедро. Его госпитализировали.
Водитель и два пассажира автомобиля УАЗ-Патриот не пострадали.