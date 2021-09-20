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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на гдовской трассе

Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Авария произошла на участке в Гдовском районе, между деревней Кятицы и поворотом на Островцы.



Фото здесь и далее: поисково-спасательный отряд Гдова

Водитель автомобиля ВАЗ-2110, движущий со стороны Гдова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с встречным УАЗом.

На место происшествия оперативно прибыла команда поисково-спасательного отряда города Гдова. Водитель ВАЗа не мог самостоятельно выбраться из авто, поэтому сотрудникам ПСО пришлось разрезать двери автомобиля с помощью спецтехники и освободить водителя. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Предположительно у водителя, молодого человека 2001 года рождения, сломано бедро. Его госпитализировали.

Водитель и два пассажира автомобиля УАЗ-Патриот не пострадали.