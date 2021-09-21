←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
Почему нужно менять резину сейчас?
в МРЭО Живая очередь
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Как не запустить автомобиль
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 15:100 В Пскове «европротокол» спас от лишения прав врезавшегося в пожарную машину водителя 21.09.2021 11:260 Пожилой мужчина сбит на переходе в Великих Луках, водитель скрылся 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 08:146 Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб 20.09.2021 22:320 Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Гдовском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове «европротокол» спас от лишения прав врезавшегося в пожарную машину водителя

21.09.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Врезавшийся в пожарную машину на перекрестке в Пскове водитель избежал наказания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, сотрудники полиции не оформляли происшествие с участием пожарной автомашины вечером 20 сентября на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького.

За прошедшие сутки оформлено 4 ДТП с техническими повреждениями, все - в других частях города.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, водители оформили ДТП самостоятельно в порядке «европротокола». Водитель легковой автомашины признал свою вину. Пожарная машина двигалась через перекресток с включенными проблесковыми маячками и пользовалась преимуществом.

 

 

Момент ДТП попал на видео. Видео Alex A на Ютуб

Часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Теги: #ДТП #рижский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.09.2021, 15:100 В Пскове «европротокол» спас от лишения прав врезавшегося в пожарную машину водителя 21.09.2021, 13:150 Определен подрядчик на ремонт более 30 км дороги Великие Луки – Усвяты 21.09.2021, 11:270 Борис Елкин объяснил, почему в Пскове не введут выделенные полосы для автобусов 21.09.2021, 11:260 Пожилой мужчина сбит на переходе в Великих Луках, водитель скрылся
21.09.2021, 10:590 За повторное вождение в нетрезвом виде двум псковичам грозит уголовная ответственность 21.09.2021, 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021, 08:146 Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб 20.09.2021, 22:320 Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Гдовском районе
20.09.2021, 21:400 Более 10 километров дороги в Дедовичском районе отремонтировали по нацпроекту 20.09.2021, 21:151 Авария с участием пожарной машины произошла в центре Пскова 20.09.2021, 19:200 МЧС рекомендует псковичам не открывать капот при пожаре в автомобиле 20.09.2021, 17:350 Дорогу в Островском районе отремонтируют по решению суда
20.09.2021, 17:211 В Пскове на Юбилейной МАЗ с бетонными кольцами притер легковую автомашину 20.09.2021, 17:180 Олимпийцы продают подаренные им автомобили 20.09.2021, 17:030 «Фольксваген» и «Ниссан» столкнулись в Пустошке, пострадали два водителя 20.09.2021, 16:352 Два многомиллионных контракта на ремонт дворов разыгрывают в Пскове
20.09.2021, 15:130 Неделя безопасности дорожного движения началась в Псковской области 20.09.2021, 14:530 В трех районах Псковской области задержали нетрезвых водителей-рецидивистов 20.09.2021, 14:232 Псковская область получила дополнительные 500 млн рублей на ремонт дорог 20.09.2021, 14:190 Дорогу до полигона ТБО отремонтируют в Палкинском районе
20.09.2021, 14:070 В России страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам 20.09.2021, 13:340 Полиция просит помочь в расследовании дела о наезде на пенсионера под Псковом 20.09.2021, 11:450 Маломобильные псковичи могут заказать подачу низкопольного автобуса на пригородный рейс 20.09.2021, 11:288 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд
20.09.2021, 10:190 Более 1700 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 20.09.2021, 10:070 В Великих Луках женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля 20.09.2021, 08:521 ВАЗ врезался в опору на улице Воровского в Пскове, пострадал водитель. ФОТО 20.09.2021, 08:300 Водители стали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО
19.09.2021, 20:410 Водителям дали советы по сезонной смене шин 19.09.2021, 18:190 На Рижском проспекте в Пскове частично уложен выравнивающий слой асфальта 19.09.2021, 16:220 Псковичам разъяснили, когда для управления электросамокатом нужны водительские права 19.09.2021, 11:320 «Фиат» врезался в дерево в Псковском районе, пострадал пассажир
18.09.2021, 20:520 Два проблемных перекрестка отремонтировали в Пскове 18.09.2021, 18:320 Водителя «Опеля» госпитализировали после ДТП в Печорах 18.09.2021, 18:030 Ремонтом улицы Новгородской займутся в Пскове в 2022-2023 годах 18.09.2021, 17:230 Самый крупный объект «дорожного» нацпроекта ввели в эксплуатацию в Псковской области
18.09.2021, 16:370 Водитель мопеда пострадал в ДТП в Великих Луках 18.09.2021, 14:284 «Рено» въехал в автобусную остановку в Пскове после столкновения с другим автомобилем 18.09.2021, 13:493 Стали известны подробности ДТП на автобусной остановке в центре Пскова 18.09.2021, 13:350 Женщина попала под колеса ВАЗа во дворе на улице Гоголя в Великих Луках
18.09.2021, 13:260 Автомобиль врезался в автобусную остановку и протаранил павильон на площади Ленина в Пскове 18.09.2021, 11:261 Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 18.09.2021, 10:500 В Псковском районе водитель съехал в кювет по пути на работу 18.09.2021, 10:170 На улице Прудовой в Печорах укладывают новый асфальт
17.09.2021, 21:220 ДТП с тремя автомобилями затрудняет движение на улице Юбилейной 17.09.2021, 16:300 В псковском МРЭО ГИБДД назвали наиболее загруженные рабочие дни 17.09.2021, 15:534 Площадь Победы закроют в Пскове для движения автомобилей 20 сентября 17.09.2021, 15:211 Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля в Псковском районе
17.09.2021, 12:068 Разливший масло на улице Юбилейной в Пскове водитель экскаватора не будет оштрафован 17.09.2021, 10:565 Дорожная служба устраняет последствия разлива масла на улице Юбилейной. ФОТО 17.09.2021, 10:510 Лишенную водительских прав великолучанку осудили за неоднократное «пьяное» вождение 17.09.2021, 10:1918 Сбитая на Рижском проспекте в Пскове женщина переходила дорогу, не глядя на транспорт
17.09.2021, 08:453 Михаил Ведерников попросил президента России о помощи в ремонте дороги на Самолву 16.09.2021, 21:573 Псковичам рассказали о росте цен на автомобили в сентябре 16.09.2021, 18:280 В Пскове завершают ремонт дороги на улице Фрунзе 16.09.2021, 17:580 Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове
16.09.2021, 17:420 На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение 16.09.2021, 17:331 Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР 16.09.2021, 17:115 Суд отклонил апелляцию адвоката виновника резонансного ДТП 16.09.2021, 16:580 Дорогу до псковского садоводства «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году
16.09.2021, 16:090 ВТБ: Российский рынок автокредитов вырос на 60% 16.09.2021, 13:060 В Опочке задержали пьяного водителя мопеда 16.09.2021, 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта 16.09.2021, 12:090 В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за «шторки» в автомобилях
16.09.2021, 10:320 Более 20 единиц дорожной техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области 16.09.2021, 08:357 Водителей предупредили о новых санкциях за автомобильные шторки 16.09.2021, 07:380 В Усвятском районе водитель не справился с управлением и оказался в больнице 15.09.2021, 22:450 Бежаницкий суд обязал учинившего ДТП мужчину вернуть деньги страховой компании
15.09.2021, 21:280 Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Порхове 15.09.2021, 21:000 Водитель «Лады» съехал в кювет в Стругокрасненском районе 15.09.2021, 20:110 В пяти районах Псковской области ограничат движение транспорта из-за ралли 15.09.2021, 19:010 В Невеле водитель «семерки» сбил велосипедиста
15.09.2021, 18:480 Не состоялись еще два аукциона на ремонт дворов в Пскове 15.09.2021, 18:092 Виновнику ДТП со сбитой насмерть велосипедисткой в Пскове оставили в силе приговор 15.09.2021, 18:000 На 15 улицах в Дно проведут ямочный ремонт 15.09.2021, 16:100 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Острове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.