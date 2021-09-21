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В Пскове «европротокол» спас от лишения прав врезавшегося в пожарную машину водителя

Врезавшийся в пожарную машину на перекрестке в Пскове водитель избежал наказания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, сотрудники полиции не оформляли происшествие с участием пожарной автомашины вечером 20 сентября на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького.

За прошедшие сутки оформлено 4 ДТП с техническими повреждениями, все - в других частях города.

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По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, водители оформили ДТП самостоятельно в порядке «европротокола». Водитель легковой автомашины признал свою вину. Пожарная машина двигалась через перекресток с включенными проблесковыми маячками и пользовалась преимуществом.

Момент ДТП попал на видео. Видео Alex A на Ютуб

Часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.