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Автомобиль с нетрезвым водителем перевернулся ночью в Псковском районе

Автомобиль под управлением нетрезвого водителя 1976 года рождения перевернулся ночью в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября в 0.40 на 303-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Мужчина не справился с управлением автомобиля «Ауди А6», в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.