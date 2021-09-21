Автомобиль с нетрезвым водителем перевернулся ночью в Псковском районе

Автомобиль под управлением нетрезвого водителя 1976 года рождения перевернулся ночью в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.
Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября в 0.40 на 303-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Мужчина не справился с управлением автомобиля «Ауди А6», в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
Водитель находился в автомобиле один, не пострадал. Мужчина ехал из города Острова в Псков, добавили в ведомстве.