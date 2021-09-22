АвтоМир / Происшествия / ДТП

Велосипедистка попала в больницу после наезда автомобиля в Островском районе

Пожилая велосипедистка попала в больницу после наезда автомобиля в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

ДТП произошло 21 сентября в 18.37 на 338-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель. 33-летний водитель за рулем автомобиля «Опель Зафира» не справился с управлением и сбил 64-летнюю велосипедистку.

Пожилую женщину доставили в больницу с ушибом левого плеча, сотрясением головного мозга и гематомой части головы.

В результате происшествия автомашина получила технические повреждения.