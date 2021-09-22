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В Пскове на улице Шестака сбит ребенок

В Пскове на улице Шестака сбит ребенок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 22 сентября в 16.35 у дома №23 на улице Шестака.

По предварительной информации, водитель «Хендай Акцент», мужчина 2003 года рождения, совершил наезд на девочку 2014 года рождения. Она выбежала с территории детской площадки из-за припаркованного транспортного средства.

Предварительно, установлен ушиб верхней губы, левого бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Девочка доставлена в Детскую областную больницу.

Водитель по внешним признакам трезв. Будет проводиться медицинское освидетельствование. На месте происшествия работают сотрудники полиции.