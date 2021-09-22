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Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова

Уточнена информация о пострадавших в ДТП на 7-м километре Северного обхода Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Псковской области, в результате столкновении «Лексуса RX 400» с автомашиной «ИЖ 2126-030» пострадали двое.

Это водитель автомашины «Иж», женщина 1994 года рождения, и пассажир, ребенок 2019 года рождения.

Ранее сообщалось, что водителя «Иж» и двух находившихся в машине детей увезла «Скорая» для обследования.

ДТП произошло 22 сентября около 9.00 на 7-м километре автодороги «Северный обход Пскова», на территории Псковского района.

Женщина 1973 года рождения, управляя автомашиной «Лексус», при обгоне выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Иж Ода» под управлением женщины 1994 года рождения, движущейся в попутном направлении и выполняющей разворот.

Автомашины получили сильные технические повреждения. В автомашине «Иж» находились два ребенка 2017 и 2019 годов рождения. Они были в автокреслах, пристегнуты.

Водитель «Лексуса» выехала на полосу встречного движения в нарушение требований разметки 1.1 (сплошная). «Иж» разворачивался в разрешенном месте. Обе автомашины следовали со стороны дороги Псков – Гдов по направлению к Любятово. Водитель «Лексуса» перед ДТП обгоняла мусоровоз.

Оба водителя были трезвыми. В отношении водителя «Лексуса» будет составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкция - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.