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Пассажирки пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове

Два человека пострадали в результате столкновения автомашин на Ленинградском шоссе Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 23 сентября около 14.25 на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Луговой.

По предварительной информации, водитель автомашины «Ниссан», мужчина 1960 года рождения, при совершении обгона нарушил требования дорожной разметки и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан», водитель которой поворачивал налево. За рулем последней был мужчина 1991 года рождения.

Пострадали два человека. У пассажирки «Ниссана» 1964 года рождения выявлены автотравма, сотрясение головного мозга, гематома теменной области. У пассажирки «Рено» 2000 года рождения гематома лба и автотравма. Обе были оставлены на месте происшествия.

Водители по внешним признакам были трезвыми, но еще предстоит медицинское освидетельствование. На месте происшествия работают сотрудники полиции.