←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Как не запустить автомобиль
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Почему нужно менять резину сейчас?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Правила замены масла
Какой автомобиль надежнее?
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
ещё ДТП 23.09.2021 12:010 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 23.09.2021 15:590 Пассажирки пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове 23.09.2021 12:010 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 23.09.2021 11:280 Студент колледжа ПсковГУ совершил наезд на ребенка в Пскове 23.09.2021 09:5316 В соцсетях обсуждают видео наезда на женщину с телефоном в центре Пскова 22.09.2021 17:481 В Пскове на улице Шестака сбит ребенок
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирки пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове

23.09.2021 15:59|ПсковКомментариев: 0

Два человека пострадали в результате столкновения автомашин на Ленинградском шоссе Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 23 сентября около 14.25 на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Луговой.

По предварительной информации, водитель автомашины «Ниссан», мужчина 1960 года рождения, при совершении обгона нарушил требования дорожной разметки и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан», водитель которой поворачивал налево. За рулем последней был мужчина 1991 года рождения.

Пострадали два человека. У пассажирки «Ниссана» 1964 года рождения выявлены автотравма, сотрясение головного мозга, гематома теменной области. У пассажирки «Рено» 2000 года рождения гематома лба и автотравма. Обе были оставлены на месте происшествия.

Водители по внешним признакам были трезвыми, но еще предстоит медицинское освидетельствование. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Теги: #ДТП #Ленинградское шоссе
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.09.2021, 16:270 На федеральной трассе в Псковской области введут реверсивное движение 23.09.2021, 15:590 Пассажирки пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове 23.09.2021, 15:500 Дополнительная полоса для движения транспорта появится на Рижском проспекте в Пскове 23.09.2021, 14:220 Подрядчик заплатит за срыв сроков ремонта дороги Псков — Паклино
23.09.2021, 13:040 Завершена реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе 23.09.2021, 12:550 Обновленный семейный внедорожник скоро будет доступен в Пскове 23.09.2021, 12:010 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 23.09.2021, 11:280 Студент колледжа ПсковГУ совершил наезд на ребенка в Пскове
23.09.2021, 11:110 На ЗСД Петербурга перестали штрафовать за превышение средней скорости 23.09.2021, 10:570 Строительство парковочной зоны возле Троицкого собора в Острове закончат до 15 октября 23.09.2021, 09:5316 В соцсетях обсуждают видео наезда на женщину с телефоном в центре Пскова 23.09.2021, 09:432 Движение частично перекрыли на перекрестке улиц Байкова и Рокоссовского в Пскове
23.09.2021, 09:393 Площадь Победы в Пскове открыли для движения транспорта 23.09.2021, 09:000 ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости 23.09.2021, 08:000 Юные великолучане нарисовали безопасный маршрут из дома в школу 22.09.2021, 18:124 Расторгнут контракт с подрядчиком по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье
22.09.2021, 17:481 В Пскове на улице Шестака сбит ребенок 22.09.2021, 17:371 «Лежачих полицейских» установили в Пскове на проблемном перекрестке 22.09.2021, 16:320 ВАЗ съехал в кювет в Усвятском районе 22.09.2021, 13:190 Для грузовиков закрыли дорогу Усть-Долыссы – Залавочье на месяц
22.09.2021, 12:170 Двух пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД 22.09.2021, 11:370 Из-за соревнований перекроют дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров 22.09.2021, 11:077 Обгон в запрещенном месте стал причиной серьезного ДТП на объездной дороге Пскова. ФОТО 22.09.2021, 10:300 Определен подрядчик по ремонту улицы Германа в Пскове
22.09.2021, 10:160 Велосипедистка попала в больницу после наезда автомобиля в Островском районе 22.09.2021, 10:081 В Таллине могут ввести ограничение скорости движения до 30 км в час 22.09.2021, 09:310 В России предложили дополнительные послабления по техосмотру 22.09.2021, 08:450 Новый дорожный знак может появиться на российских дорогах
22.09.2021, 08:120 Автомобиль с нетрезвым водителем перевернулся ночью в Псковском районе 21.09.2021, 22:160 За повторное «пьяное» вождение житель Дно получил обязательные работы 21.09.2021, 17:340 Лось стал «пассажиром» рейсового автобуса на дороге Рига — Москва 21.09.2021, 15:540 Новый мост построили в Бежаницком районе на месте смытой переправы
21.09.2021, 15:100 В Пскове «европротокол» спас от лишения прав врезавшегося в пожарную машину водителя 21.09.2021, 13:150 Определен подрядчик на ремонт более 30 км дороги Великие Луки – Усвяты 21.09.2021, 11:272 Борис Елкин объяснил, почему в Пскове не введут выделенные полосы для автобусов 21.09.2021, 11:260 Пожилой мужчина сбит на переходе в Великих Луках, водитель скрылся
21.09.2021, 10:590 За повторное вождение в нетрезвом виде двум псковичам грозит уголовная ответственность 21.09.2021, 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021, 08:146 Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб 20.09.2021, 22:320 Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Гдовском районе
20.09.2021, 21:400 Более 10 километров дороги в Дедовичском районе отремонтировали по нацпроекту 20.09.2021, 21:151 Авария с участием пожарной машины произошла в центре Пскова 20.09.2021, 19:200 МЧС рекомендует псковичам не открывать капот при пожаре в автомобиле 20.09.2021, 17:350 Дорогу в Островском районе отремонтируют по решению суда
20.09.2021, 17:211 В Пскове на Юбилейной МАЗ с бетонными кольцами притер легковую автомашину 20.09.2021, 17:180 Олимпийцы продают подаренные им автомобили 20.09.2021, 17:030 «Фольксваген» и «Ниссан» столкнулись в Пустошке, пострадали два водителя 20.09.2021, 16:352 Два многомиллионных контракта на ремонт дворов разыгрывают в Пскове
20.09.2021, 15:130 Неделя безопасности дорожного движения началась в Псковской области 20.09.2021, 14:530 В трех районах Псковской области задержали нетрезвых водителей-рецидивистов 20.09.2021, 14:232 Псковская область получила дополнительные 500 млн рублей на ремонт дорог 20.09.2021, 14:190 Дорогу до полигона ТБО отремонтируют в Палкинском районе
20.09.2021, 14:070 В России страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам 20.09.2021, 13:340 Полиция просит помочь в расследовании дела о наезде на пенсионера под Псковом 20.09.2021, 11:450 Маломобильные псковичи могут заказать подачу низкопольного автобуса на пригородный рейс 20.09.2021, 11:2818 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд
20.09.2021, 10:190 Более 1700 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 20.09.2021, 10:070 В Великих Луках женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля 20.09.2021, 08:521 ВАЗ врезался в опору на улице Воровского в Пскове, пострадал водитель. ФОТО 20.09.2021, 08:300 Водители стали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО
19.09.2021, 20:410 Водителям дали советы по сезонной смене шин 19.09.2021, 18:190 На Рижском проспекте в Пскове частично уложен выравнивающий слой асфальта 19.09.2021, 16:220 Псковичам разъяснили, когда для управления электросамокатом нужны водительские права 19.09.2021, 11:320 «Фиат» врезался в дерево в Псковском районе, пострадал пассажир
18.09.2021, 20:520 Два проблемных перекрестка отремонтировали в Пскове 18.09.2021, 18:320 Водителя «Опеля» госпитализировали после ДТП в Печорах 18.09.2021, 18:030 Ремонтом улицы Новгородской займутся в Пскове в 2022-2023 годах 18.09.2021, 17:230 Самый крупный объект «дорожного» нацпроекта ввели в эксплуатацию в Псковской области
18.09.2021, 16:370 Водитель мопеда пострадал в ДТП в Великих Луках 18.09.2021, 14:284 «Рено» въехал в автобусную остановку в Пскове после столкновения с другим автомобилем 18.09.2021, 13:493 Стали известны подробности ДТП на автобусной остановке в центре Пскова 18.09.2021, 13:350 Женщина попала под колеса ВАЗа во дворе на улице Гоголя в Великих Луках
18.09.2021, 13:260 Автомобиль врезался в автобусную остановку и протаранил павильон на площади Ленина в Пскове 18.09.2021, 11:261 Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 18.09.2021, 10:500 В Псковском районе водитель съехал в кювет по пути на работу 18.09.2021, 10:170 На улице Прудовой в Печорах укладывают новый асфальт
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.