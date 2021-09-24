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Стали известны подробности ДТП с участием лося в Бежаницком районе

Стали известны подробности ДТП с участием лося в Бежаницком районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Сотрудники ГИБДД установили, что во время движения водителя по дороге за несколько метров до автомобиля со стороны левого кювета на проезжую часть выбежал лось. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» был трезвым и применил экстренное торможение.

Однако ему не удалось избежать наезда на животное. После этого «Мерседес» съехал в левый придорожный кювет.

В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения. У водителя диагностировали ушиб лучезапястного сустава левой руки.