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«Дамочка, прощай!»: директора псковского завода «Зенча» увезли на «скорой» с места ДТП

Генеральный директор АО «Зенча-Псков» Алла Иванова доставлена на карете «скорой помощи» в областную больницу после ДТП, произошедшего недалеко от производственной площадки.

«Мы ехали с завода, поворачивали направо с улицы Лепешинского на улицу Советской Армии, - по телефону рассказала Алла Иванова о произошедшем корреспонденту Псковской Ленты Новостей. – Увидели, что за нами едет другая машина, водитель ведет видеосъемку и пытается спровоцировать аварию. Мы остановились, стали спрашивать, что происходит. Водитель продолжал снимать и со словами: "Ну, все, дамочка, прощай! " - резко рванул. Впереди стоял наш главный инженер, он еле успел отскочить. А я находилась рядом с начавшей движение машиной, у меня ушиб мягких тканей с правой стороны. Мы вызвали ГИБДД и медиков».

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала о конфликте на заводе. Алла Иванова называла произошедшие в конце августа события рейдерским захватом.

Заводские цеха некогда принадлежали заводу «Элтерм», в 2013 году были переданы за долги коммерческому банку. Арбитражный суд в прошлом году отменил эту сделку, включив помещения в конкурсную массу по банкротству «Элтерма». Однако за прошедшее время собственность перепродавали несколько раз. Завод «Зенча» купил производственную площадку в 2015 году, в реконструкцию предприятия и запуск производства было вложено 217 млн рублей. Алла Иванова рассказывает, что вместо конкурсного управляющего на завод приехал владелец «Элтерма» Андрей Пикуля (ранее суд объявил его личным банкротом). Доступ сотрудников завода «Зенча» перекрыт частной охранной организацией, предприятие лишено возможности выполнять заказы, в том числе, по госконтрактам, и отгружать уже готовую продукцию. Работники отправлены в простой. Ситуация находится на контроле администрации Псковской области.

«За нами ехал и снимал некий Камалов, - добавляет Алла Иванова об обстоятельствах ДТП. - Раньше у него была доверенность от конкурсного управляющего, но в полиции сказали, что срок ее действия истек. Сегодня он на заводе представлялся арендатором. В какой роли он ехал за нами и зачем провоцировал ДТП, будут разбираться правоохранительные органы».