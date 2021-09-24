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Два водителя пострадали в столкновении автомашин в Пскове на улице Инженерной

Два водителя пострадали в столкновении автомашин в Пскове на улице Инженерной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло днем 24 сентября на перекрестке с улицей Звездной.

По предварительной информации, водитель «Рено Меган», мужчина 1979 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Фольксваген Пассат», движущейся со стороны улицы Алтаева.

Пострадали двое. У водителя «Рено» выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лобной области. У женщины, управлявшей «Фольксвагеном», ушиб грудной клетки и коленного сустава.

Водители по внешним признакам трезвые. Будет проводиться медицинское освидетельствование на алкоголь. На месте происшествия работают сотрудники полиции.