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Пьяный водитель врезался в опору ЛЭП в Дно, пострадали пассажиры автомобиля

Водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Форд Фокус» врезался в опору линии электропередачи в городе Дно.

Фото: Кристина Самсонова, группа газеты «Дновец» в социальной сети «ВКонтакте»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Крестьянской 25 сентября около 5.00, пишет районная газета «Дновец». Отмечается, что водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали два пассажира. Один из них отказался от госпитализации, второго привезли в областную больницу в тяжелом состоянии – у мужчины открытая черепно-мозговая травма.