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Пешеход попал под колеса «Нивы» в Великолукском районе

Пешеход сбит в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, ДТП произошло 26 сентября в 19.50 на 8-м километре дороги Великие Луки – Усвяты.

Мужчина 1976 года рождения, житель Великих Лук, управляя автомашиной «Шевроле Нива», выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, совершил наезд на пешехода. Мужчина 1983 года рождения (37 полных лет), житель Великолукского района, следовал в попутном направлении по краю проезжей части. Пешеход не имел при себе светоотражающего элемента.

Пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом кости предплечья слева, ушибленные раны локтевого сустава слева.