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Нетрезвый водитель лесовоза протаранил дом в Гдовском районе. ФОТО

Нетрезвый водитель лесовоза протаранил дом в деревне Плесна Гдовского района вечером 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили отдохнуть и, сев за руль двух лесовозов, поехали в деревню. Ехавший позади водитель лесовоза уснул за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

По имеющийся информации, проезжавший мимо мужчина на автомашине КАМАЗ подвез пьяного водителя перевернувшегося лесовоза до собутыльника, уехавшего вперед.

В результате оба нетрезвых водителя поехали на одном лесовозе в деревню Плесна. В этом населенном пункте один из них не смог повернуть на повороте, и лесовоз по прямой врезался в нежилой дом. Из-за столкновения транспортное средство загорелось, и огонь перекинулся на дом. Заброшенное строение уничтожено.

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По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.