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Условный срок получил пенсионер за смертельное ДТП в Пушкиногорском районе

Условный срок получил 70-летний мужчина за смертельное дорожно-транспортное происшествие в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В марте 2021 года подсудимый, ехавший на автомобиле «Хендай», на перекрестке трасс Пушкинские Горы – Рождество – Велье и Новгородка – Пушкинские Горы не уступил дорогу автомашине «Рено Логан», в результате чего произошло столкновение. Потерпевший получил смертельные травмы.

Суд признал 70-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.