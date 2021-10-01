Две иномарки столкнулись около Вечного огня в Пскове

Почти 1500 пьяных водителей задержали в Псковской области

Два водителя пострадали в столкновении автомашин в Пскове на улице Инженерной

Василий Осипов проверил доступность переходов на Чудской для маломобильных граждан

На реконструкцию и строительство мостов в регионах направят почти 300 млрд рублей

Почти 400 тысяч нарушений зафиксировали с помощью дорожных камер в Псковской области

«Дамочка, прощай!»: директора псковского завода «Зенча» увезли на «скорой» с места ДТП

В Пскове хотят «уйти» от нерегулируемых пешеходных переходов

В Гдове водитель УАЗа не заметил «Ладу» и совершил ДТП

Более 60 человек погибли в ДТП на псковских дорогах с начала года

Вокзалы в Пушкинских Горах и Новоржеве отремонтируют на 8,6 млн рублей