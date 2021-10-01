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«Рено Логан» улетел в кювет из-за вышедшего на дорогу лося

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло в Псковской области. Как сообщает себежская районная газета «Призыв», 38-летний водитель машины Renault Logan, передвигаясь по дороге Толкачёво – Себеж – Заситино, в районе деревни Загады попытался избежать столкновения с вышедшим на дорогу лосем.

В результате маневра водитель не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет.



По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.