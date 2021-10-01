←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Почему нужно менять резину сейчас?
в МРЭО Живая очередь
Что русскому хорошо то китайцу...
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Узнаешь себя?
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
ещё ДТП 01.10.2021 09:464 Погибшая в ДТП на дороге Псков – Гдов девушка была без светоотражателя 03.10.2021 13:060 Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области 03.10.2021 12:521 «Рено Логан» улетел в кювет из-за вышедшего на дорогу лося 03.10.2021 11:390 «Тойота Камри» въехала в стену ларька в Пскове. ФОТО 02.10.2021 18:301 Две иномарки столкнулись около Вечного огня в Пскове 02.10.2021 17:101 Четыре человека пострадали в ДТП на улице Вокзальной в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области

03.10.2021 13:06|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 3 октября, около 10.45 на 4-м километре дороги Першино - Лычево в районе деревни Дубрава-2 в Великолукском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает газета «Наш путь», водитель автомобиля ВАЗ 21063, житель Великолукского района 1955 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил земляку - водителю автомобиля «Фольксваген», мужчине 1963 года рождения, имеющему преимущество.

В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Оба были госпитализированы с сотрясением мозга и другими травмами. Также получила травмы пассажирка ВАЗа, 1977 года рождения, но женщина за медицинской помощью не обратилась.

Водитель автомобиля «Фольксваген» в результате аварии совершил съезд в водоем, но не пострадал.

На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.10.2021, 14:020 Интерактив: Знак установили - и дела никому нет 03.10.2021, 13:471 Участок автотрассы на границе с Латвией отремонтировали в Псковской области 03.10.2021, 13:060 Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области 03.10.2021, 12:521 «Рено Логан» улетел в кювет из-за вышедшего на дорогу лося
03.10.2021, 11:390 «Тойота Камри» въехала в стену ларька в Пскове. ФОТО 03.10.2021, 11:182 ГИБДД просит псковских водителей быть внимательными во дворах 02.10.2021, 18:301 Две иномарки столкнулись около Вечного огня в Пскове 02.10.2021, 17:101 Четыре человека пострадали в ДТП на улице Вокзальной в Пскове
02.10.2021, 14:500 Автомобиль с московским экипажем перевернулся на ралли «Пушкинские Горы - 2021». ФОТО 01.10.2021, 22:100 Молодого человека сбил автомобиль в Гдовском районе 01.10.2021, 17:580 Три объекта дорожного нацпроекта ввели в эксплуатацию в центре Пскова 01.10.2021, 17:430 Водитель из Башкирии пострадал в ДТП в Куньинском районе
01.10.2021, 15:450 При ремонте улицы Труда в Пскове металлическое ограждение заменят на кизильник 01.10.2021, 14:500 Два автомобиля столкнулись на трассе Петербург — Невель, пострадала женщина 01.10.2021, 10:390 Стали известны подробности ДТП в Плюсском районе с двумя грузовиками и «Фордом» 01.10.2021, 09:521 Движение транспорта запретят на участке улицы Кузнецкой в Пскове
01.10.2021, 09:464 Погибшая в ДТП на дороге Псков – Гдов девушка была без светоотражателя 01.10.2021, 09:285 Водитель умер после ДТП на улице Льва Толстого в Пскове 01.10.2021, 00:080 Девушка погибла под колесами автомобиля на дороге Псков - Гдов 30.09.2021, 22:330 Женщина пострадала в тройном ДТП в Плюсском районе
30.09.2021, 17:141 В Дедовичах благоустроили автобусную остановку 30.09.2021, 16:450 Тест-драйв всей семьей на автомобиле SKODA 30.09.2021, 15:230 Сбивший в Великих Луках женщину водитель не заметил происшествия 30.09.2021, 14:550 В Пскове ограничат движение из-за ремонта Рижского проспекта
30.09.2021, 14:260 В Себежском районе «Форд» съехал с дороги и врезался в трубы 30.09.2021, 12:220 В Гдове ремонтируют главную городскую площадь 30.09.2021, 11:460 «Нива» съехала в кювет и врезалась в дорожный знак в Пушкинских Горах 30.09.2021, 11:230 Начался ремонт новых участков Гдовской трассы
30.09.2021, 10:400 «Экопром» призвал псковичей ответственнее относиться к парковке автомобилей 29.09.2021, 20:480 Автомобиль наехал на велосипедиста в Пскове на Сиреневом бульваре 29.09.2021, 17:130 Женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Великих Луках 29.09.2021, 17:030 На улице Коммунальной в Пскове начали укладку асфальта
29.09.2021, 16:560 Условный срок получил пенсионер за смертельное ДТП в Пушкиногорском районе 29.09.2021, 11:250 Появился регулярный автобусный маршрут Петербург - Псков - Невель - Смоленск 29.09.2021, 10:152 Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют для движения транспорта 28.09.2021, 17:220 Судом обернулась для стружанина поездка за алкоголем в нетрезвом виде
28.09.2021, 15:570 Трех нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД 28.09.2021, 15:346 Еще один светофор установят на Октябрьском проспекте в Пскове 28.09.2021, 12:431 Нетрезвый водитель лесовоза протаранил дом в Гдовском районе. ФОТО 28.09.2021, 12:040 В Госдуму внесли законопроект о запрете водителям с судимостью работать в такси
28.09.2021, 11:170 В Пскове усилили контроль за лесовозами 28.09.2021, 10:010 Водопропускную трубу отремонтировали в Дедовичском районе 28.09.2021, 08:530 В Гдовском районе из-за ДТП сгорел дом 28.09.2021, 08:450 Стоимость проезда и расписание автобуса «Псков - Паклино» изменится с 1 октября
27.09.2021, 17:400 В Петербурге автомобилист после перестрелки уехал на мамином внедорожнике 27.09.2021, 17:140 «Лада» догнала «Рено» на улице Инженерной в Пскове, пострадала женщина 27.09.2021, 16:110 Красногородец отработает 180 часов за «пьяное» вождение 27.09.2021, 15:152 Пешеходный мост построят между озерами в Псковской области за 35 млн рублей
27.09.2021, 14:330 Светофор не работает на Рижском проспекте в Пскове 27.09.2021, 13:510 Уголовная ответственность грозит пятерым псковичам за нетрезвое вождение 27.09.2021, 13:370 ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов 27.09.2021, 12:580 Неделя безопасности дорожного движения прошла в Псковской области
27.09.2021, 11:420 Пешеход попал под колеса «Нивы» в Великолукском районе 27.09.2021, 11:320 С 1 октября в Пскове изменится расписание движения автобусов 27.09.2021, 10:530 Пскович просит ликвидировать яму на улице Горького 27.09.2021, 10:300 Дорогу Гоголевский Поворот – Усадьба в Локнянском районе закроют на просушку
27.09.2021, 09:484 Более 180 миллионов рублей потратят на ремонт дороги в Самолву 27.09.2021, 09:430 Лишить водительских прав наркозависимого порховича просит прокуратура 27.09.2021, 09:280 48 пьяных водителей задержаны в Псковской области за неделю 27.09.2021, 09:223 ДТП произошло в Пскове на перекрестке Народная - Люксембург
26.09.2021, 21:540 В Себеже задержали трех предполагаемых угонщиков «БМВ» из Петербурга 26.09.2021, 19:520 ООО «ДРС60» выполнит ремонт улицы А. Невского в Пскове 26.09.2021, 18:270 В Пскове установят дополнительное освещение на 14 переходах. СПИСОК 26.09.2021, 16:5812 Лидер движения «Убитые дороги» советует добираться в Самолву на внедорожниках
26.09.2021, 15:480 В Дно водитель скутера пострадал в ДТП 26.09.2021, 14:222 Фотофакт: В Пскове монтируют новую видеокамеру на Рижском проспекте 25.09.2021, 14:000 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 25.09.2021, 13:000 Пьяный водитель врезался в опору ЛЭП в Дно, пострадали пассажиры автомобиля
25.09.2021, 12:031 Четыре автомобиля столкнулись на Завеличье в Пскове 25.09.2021, 09:402 Псковичей штрафуют за разговоры по телефону за рулем - ГИБДД 24.09.2021, 19:290 Из-за ДТП в центре Пскова затруднено движение транспорта 24.09.2021, 19:010 Два водителя пострадали в столкновении автомашин в Пскове на улице Инженерной
24.09.2021, 18:001 Почти 1500 пьяных водителей задержали в Псковской области 24.09.2021, 17:463 Круговое движение снижает аварийность на дорогах Пскова - ГИБДД 24.09.2021, 17:189 «Дамочка, прощай!»: директора псковского завода «Зенча» увезли на «скорой» с места ДТП 24.09.2021, 17:160 Почти 400 тысяч нарушений зафиксировали с помощью дорожных камер в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.