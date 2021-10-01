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Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области

В воскресенье, 3 октября, около 10.45 на 4-м километре дороги Першино - Лычево в районе деревни Дубрава-2 в Великолукском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает газета «Наш путь», водитель автомобиля ВАЗ 21063, житель Великолукского района 1955 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил земляку - водителю автомобиля «Фольксваген», мужчине 1963 года рождения, имеющему преимущество.



В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Оба были госпитализированы с сотрясением мозга и другими травмами. Также получила травмы пассажирка ВАЗа, 1977 года рождения, но женщина за медицинской помощью не обратилась.



Водитель автомобиля «Фольксваген» в результате аварии совершил съезд в водоем, но не пострадал.



На месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД.