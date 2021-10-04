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Водитель «шестерки» скончался после ДТП в Великолукском районе

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 скончался после ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как сообщалось ранее, 3 октября около 10.45 на 4-м километре дороги Першино - Лычево вблизи деревни Дубрава-2 Великолукского района произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомашины ВАЗ-21063, житель Великолукского района 1955 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил водителю автомобиля «Фольксваген», имеющему преимущество.

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По уточненной информации, второй автомобиль – фургон «Фольксваген Транспортер Т4». За рулем находился мужчина 1963 года рождения, житель Великолукского района.

Водитель ВАЗа получил травмы. Он был доставлен в больницу, где скончался. Установлено, что погибший был трезв.

В ДТП также пострадали пассажиры. Мужчина 1971 года рождения госпитализирован. Пассажирка 1977 года рождения получила ушиб грудной клетки.

Материалы по данному ДТП переданы в следственную часть.