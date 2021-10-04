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16-летняя опочанка на «Оке» травмировала женщину на «Шкоде»

16-летняя девушка устроила ДТП в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 октября в 14.00 два легковых автомобиля столкнулись на улице Басковской, 39.

Водитель автомобиля ВАЗ-11113 («Ока»), девушка 2005 года рождения, при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество и совершила столкновением с автомашиной «Шкода Октавия» под управлением женщины 1988 года рождения.

По предварительным данным, в результате столкновения водитель ВАЗа получила ушибы, водитель «Шкоды» - закрытый перелом нижней трети предплечья. Оба водителя – жительницы Опочки, на момент проверки были трезвыми.

Еще одно ДТП произошло в Печорах 2 октября. В 8.30 у дома №57 по улице Юрьевской водитель скутера «Ямаха», мужчина 1969 года рождения, совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2105 под управлением молодого человека 1997 года рождения. Водитель скутера получил ушибы. Оба водителя – жители Печор. По факту происшествия проводится проверка.