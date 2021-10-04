АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Фольксваген» врезался в «Газель» на Ленинградском шоссе в Пскове, пострадала женщина

Пассажирка пострадала в результате столкновения двух автомашин на Ленинградском шоссе Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 4 октября около 14.15 у поворота на улицу Луговую.

По предварительным данным, водитель «Фольксваген Поло», мужчина 1994 года рождения, не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с «Газелью» под управлением мужчины 1992 года рождения.

Пострадала пассажирка «Фольксваген Поло», женщина 1997 года рождения. Она доставлена в районную больницу. Информация о характере травм и другие подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции.