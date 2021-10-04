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Водителя внедорожника осудили за смертельное ДТП в Невельском районе

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, совершившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Фото: «Невельский вестник»

ДТП произошло ранним утром 23 февраля 2020 года на 540-м километре трассы Санкт-Петербург - Киев в Невельском районе, на неосвещенном участке автодороги. Управляя технически исправным автомобилем «БМВ Икс-5», двигаясь со стороны деревни Лобок в направлении Невеля, подсудимый нарушил правила дорожного движения и въехал в попутный большегрузный автомобиль «Ивеко». В результате пассажир автомобиля «БМВ» получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью со смертельным исходом.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал частично. Сторона обвинения не представила допустимых доказательств того, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в пресс-службе судов и добавили, что суд квалифицировал действия автомобилиста по части 3 статьи 264 УК РФ, как «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Доводы стороны защиты, а также потерпевшей о необходимости прекращения уголовного дела в связи с примирением с последней, суд счел несостоятельными. При этом потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.