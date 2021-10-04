АвтоМир / Происшествия / ДТП

Перед наездом на «игривый» баннер на Алмазной «Тойота» врезалась в автомобиль

Стали известны подробности ДТП на улице Алмазной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, дорожная авария произошла 3 октября в 9.40 у дома №92-а по улице Леона Поземского, автомобиль врезался в павильон.

Водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1994 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1962 года рождения. После столкновения водитель «Тойоты» наехал на препятствие в виде торгового павильона.

Пострадавших нет. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

В соцсетях пользователи обратили внимание на игривое выражение лица женщины на рекламном банере. «Ах, она шалунья на баннере, затянула в свои сети», - пошутила одна из участниц группы Псковской Ленты Новостей.