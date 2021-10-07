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Под Порховом не разъехались два водителя из Петербурга

Стали известны подробности о ДТП в Порховском районе 4 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло около 16.00 в деревне Карачуницы.

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Водитель автомобиля «Опель Астра», житель Санкт-Петербурга 1945 года рождения, при совершении обгона не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомашиной «Шкода Октавия» под управлением петербурженки 1983 год рождения. Водитель «Шкоды» госпитализирована.

Ранее сообщалось о столкновении трех автомашин – «Шкоды», «Опеля» и КАМАЗа.

Еще одно ДТП произошло 4 октября в Куньинском районе. В 18.50 на 12-м километре дороги Груздово - Прилуки съехал в кювет и врезался в дерево автомобиль «Лада Гранта». Водитель 1958 года рождения, житель Куньинского района, не справился с управлением. Он госпитализирован с травмой головы и переломом. Установлено алкогольное опьянение. Проводится проверка.