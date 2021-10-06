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Пешеход сбит в Великих Луках на переходе

Пешехода сбили в Великих Луках 5 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода поступило в 20.30.

На нерегулируемом пешеходном переходе у дома №2 по улице Мурманской водитель «Ауди А4», женщина 1996 года рождения, совершила наезд на пешехода - мужчину 1963 года рождения.

Пешеход получил различные травмы. По предварительным данным, выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Не госпитализирован.

Водитель была трезвой. Управлявшая автомашиной женщина и пешеход – жители Великих Лук. По факту ДТП проводится проверка.