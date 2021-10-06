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Два жителя Твери госпитализированы после ДТП в Псковской области

Два жителя Твери госпитализированы после ДТП в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 5 октября в 09.10 в Порховском районе на автодороге Славковичи - Осиновичи - Махновка - Сорокино съехал в кювет ВАЗ-2114.

Управлявший автомобилем житель города Твери 1990 года рождения не справился с управлением. Водитель получил травмы, госпитализирован. Также в больницу доставлен пассажир, житель Твери 1995 года рождения.

По факту происшествия ведется проверка. Водитель трезвый.