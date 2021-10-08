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В Псковском районе разыскивают покинувшего место ДТП водителя «Мазды»

Водитель автомобиля «Мазда 6» врезался в столб и покинул место ДТП в Псковском районе 9 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в районном ОГИБДД ОМВД России.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 23.05 в деревне Подборовье-3. Водитель автомашины съехал в кювет и врезался в железобетонный столб линии электропередачи. По сообщениям очевидцев, в транспортном средстве также находился пассажир. Он покинул место ДТП вместе с водителем.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении, виновника разыскивают.