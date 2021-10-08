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Перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП

Водитель Mercedes, подозреваемый по уголовному делу по факту произошедшего накануне под Сочи ДТП с погибшей и двумя пострадавшими, признал, что выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщил представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.

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«Он признал, что он выехал на полосу встречного движения. <...> По факту в настоящий момент причинно-следственную связь он называет - он выехал на полосу встречного движения, в связи с чем и произошло (ДТП - ред.)», - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер - «Альпика сервис», после которого один человек умер на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.