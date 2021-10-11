АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мужчина попал под колеса «Лады» у агротехнического колледжа в Пскове

Человека сбили у агротехнического колледжа в Пскове 12 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Сообщение о ДТП поступило в отдел в 9.58. Женщина 1954 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершила наезд на мужчину на Ленинградском шоссе, 24. По предварительной информации, он переходил дорогу вне пешеходного перехода и имел признаки алкогольного опьянения.

Мужчину госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.